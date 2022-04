Gilles MATHIOT

Mission :



- Détecter des Projets d'Infogerance au sein d'un clientèle de grands comptes privés, assurer et développer la vente de professional Services (mobilité, clound, déploiement, infrastructure réseau, sauvegarde,maintenance …) et la fourniture de matériels auprès de grands comptes nationaux et internationaux.

En charge du Groupe Bouygues depuis plus de 20 ans, du Groupe Lafarge, Vivendi, CBRE, j'au pu aussi m'occuper de Groupe comme Veolia Environnement, Lagardère ...



- Animation des équipes services dans le cadre des réponses Projet.



Responsabilités :



Animation d'une équipe commerciale:



- 1 ingénieurs d’affaire



- 1 attachée commerciale en charge des devis clients



- 2 assistante commerciale qui assure le suivi des commandes



Mes compétences :

Responsable commercial

Oracle

Développement commercial

Internet

Grands comptes

Télécoms

Réseaux

Cloud computing

Mobilité

Détection de Projets