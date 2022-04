Gilles MAUREL

Infographiste, j'ai choisi ce métier parce qu'il me ressemble : variété, diversité, nouveauté, les couleurs, les matières et surtout la créativité, les challenges que cela augure, la création qui en découle.



J'aime voyager, même si pour moi on en a jamais assez le temps, mais avec un frère vivant et travaillant en Chine, une sœur au Canada, une mère en Espagne, des amis en Nouvelle Calédonie, en Martinique, en Angleterre.. : les occasions ne manquent pas. Prochaines destination l'Asie ...



Éclectique en musique, je peux trouver un intérêt à 50cents tout autant qu'a Albinoni, avec une préférence pour certains style : folk, blues, jazz, trip-hop



Je m'intéresse à l'actualité, et suis beaucoup plus papier que télévisé : la preuve je n'ai pas de télé, j'estime qu'on vit beaucoup mieux sans, sans pour autant être coupé du monde, au contraire, on y revient.



Mes compétences :

infographiste