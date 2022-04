Gilles MAUREL

Après presque 30 ans de carrière dans l'Armée de Terre durant lesquels j'ai quasiment occupé tous les postes que peut occuper un officier, j'ai décidé de prendre un virage serré et de rebondir sur une 2ème vie professionnelle dans le privé. Amateur de vin depuis bien longtemps, je me suis presque naturellement tourné vers ce monde passionnant au sein duquel on ne rencontre que des passionnés. Promouvoir la tradition, le goût, et la qualité de notre terroir et mettre en avant le travail des vignerons français c'est aussi, d'une certaine façon, continuer de servir mon pays. C'est dans la continuité de ce que j'ai fait jusqu'à présent.

C'est ainsi que j'ai décidé de rejoindre un réseau de franchise (Les Domaines qui montent) afin de créer mon entreprise et ouvrir une cave à vin/table d'hôtes sur l'agglomération bordelaise 1er trimestre 2016 (recherche de financement en cours).



Mes compétences :

Coordination de projets

Planification de projet

Encadrement

Management

Organisation