Gilles MAZARD

Passionné par les métiers du bâtiment et plus particulièrement par mon métier de Menuisier que j'exerce depuis plus de 25 ans, depuis mon premier poste de menuisier d'atelier en passant par des formations de métreurs/dessinateurs, des bureaux d'étude, des emplois de conducteurs de travaux, de commercial ou de chargé d'affaire, jusqu'à la gestion d'une entreprise de menuiserie et agencement d'une douzaine de personnes.

La cinquantaine tout juste passée, je peux et je veux maintenant partager mon expérience technique et commerciale avec des professionnels du secteur (menuisiers, serruriers, miroitiers) mais aussi architectes ou constructeurs... et pour ce faire, j'ai la chance de représenter un fabricant dont le savoir faire et le sérieux depuis plus de 50 ans font sa réputation dans la grande moitié ouest de l'hexagone mais qui n'était malheureusement que peu distribué dans notre région.

Suivez le lien et visitez le site de HP Fermetures, avec eux je peux vous proposer la presque totalité des produits de menuiseries à l’exception des portes et fenêtres en bois sur mesure pour lesquelles je suis encore à la recherche du meilleur partenaire.

Résident à la limite sud du Beaujolais, je suis principalement présent sur la totalité des départements 69, 42, 38 et 01 en débordant quelque peu sur le 71 et le 74.

N'hésitez pas à me contacter....