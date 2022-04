Gilles MAZOUMBOU

Je suis sociable et généreux ma bonne humeur et mon sens de l'humour a été apprécié partout ou je suis passé car je m’intègre facilement dans un groupe. Le sens des responsabilisés que j'ai pu développer m'a permit de forger mon caractère et de ne pas baisser les bras devant les obstacles que soit dans ma vie privée ou dans mon travail.



Mes compétences :

Programmation microcontroleur en langage C pour op

Conception de filtre electronique pour la CEM

Dimenssionnement inductance et condensateur

Auto-pilotage d'une moteur synchrone et asynchrone

Dimensionnement ligne Electrique et relèvement fac

Bonne connaissance Pspice,Psim,Amesim,Saber,Matlab