Gilles MECHELAERE

Chef de projet et Coordinateur d'études chez FIVES STEIN depuis 15 ans, je suis en charge de la coordination des différents services tels que charpente métallique, tolerie, fluide, mécanique, électrique et réfractaires.

Durant toute le durée de la conception des differents produits, j'assure egalement l'ensemble des études ainsi que la gestion du personnel et le suivi technique nécessaires à cette mission.

Le suivi de fabrication par des inspections chez nos sous-traitants à travers le monde fait également partie de mes fonctions ainsi que le suivi du montage chez nos clients.

Allez plus loin et plus haut fait parti de mes challenges au quotidien.



Mes compétences :

AutoCAD

Autodesk inventor

Teamcenter (PLM)

Solidworks