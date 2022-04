Gilles MEDINA

Au sortir d’un poste de Responsable du secteur installation et Technicien Supérieur en courant faible dans le Var, je recherche un poste de Responsable Technique en Gironde.

En charge d'un secteur technique aux multiples facettes (étude technique des projets, de l’installation, du suivi et de la réception des chantiers - Gestion des équipes de techniciens et du planning - Vente de matériel complémentaire et contrat d’entretien – Gestion des fournisseurs...), je recherche aujourd'hui un poste similaire qui, dans une relative autonomie me permette de gérer un secteur technique en fonction des besoins budgétaires de l'entreprise.



Mes compétences :

Contrôle d'accès

Electricité

Electronique

Securite electronique