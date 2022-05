Philippe MEDINA

-Directeur du Pôle Aménagement Numérique et Usages sur le département de l'AUDE pour le compte du SYADEN /CD11. Mise en place du projet THD ; gestion des problématiques zones blanches de téléphonie mobile ; relation avec les collectivités, le Département, la Région, l'Etat (Mission THD, Agence du Numérique, ARCEP...).



-Responsable des déploiements FTTH sur les villes de Marseille, Montpellier et Toulouse, déploiement fibre optique pour le Très Haut Débit pour FREE (relation avec les Mairies, institutionnels, fournisseurs, sous-traitants...)

-Responsable du service télécom (TETIS) du groupe INGENICA (MOE pour BOUYGUES TELECOM, Assistances techniques pour TECHNIP, SAIPEM...): développement du service, recrutement, suivis de projets, prospection de nouveaux marchés.

-Ingénieur avant et après vente (matériels de transmission pour les réseaux optiques et coaxiaux, têtes de réseaux, CMTS...). Support clients: NOOS, UPC, NC Numéricâble, SEM câble, Est Vidéocom, installateurs...

-Directeur Technique du réseau câblé MARTINIQUE TV CABLE

-Responsable régional des Têtes de réseaux NC NUMERICABLE SUD-EST

-Responsable du réseau de Fréjus

-Chargé de formation à Institut National de l'Audiovisuel



Compétences:

Technologies optiques (WDM, DWDM...)

WIMAX, WIFI, VoIP

Internet et langages WEB (php, action-script, javascript, html...)



Mes compétences :

Fibre optique

Ftth

Management d'équipe

Management de projet