Laurence DIGOT

Mon intégration au sein d'Orange à l'UPR Sud ouest concrétise ma volonté de poursuivre ma carrière pour le déploiement des Réseaux de TELECOM.



La double expérience de mon parcours me permet de répondre aux exigences client/ fournisseur.

Je suis intervenue au sein d'un opérateur Télécom puis coté partenaire.



Mes atouts :

Assurer le pilotage de projets de déploiement d'infrastructures,

Planifier et affecter les ressources aux différents chantiers

Gérer le budget, la marge et les prévisions mensuelles d'affaires

Etre l'interlocutrice privilégiée du client, des collectivités, des sous traitants et des équipes internes.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Management d'équipe

Management de projet

logistique

gestion de stock

gestion

budget

coordination

réseau mobile

amélioration continue

3G

investissement

chef de projet

planification