Gilles METRAL

Audacieux, dynamique et homme de résultat, j'ai contribué à l'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires et de marges dégagées de diverses entités commerciales en anticipant les tendances marché et en élaborant une politique commerciale et marketing claire et efficace tout en étant force de proposition stratégique et tactique.

J'ai construit des indicateurs de performance clés adaptés à chaque structure afin de piloter le budget financier et les objectifs commerciaux.



J'ai animé, motivé et fait adhérer à de profonds changements des équipes multi-compétentes (ingénieurs, techniciens, commerciaux, administratifs…).



J'ai abordé avec succès des problématiques complexes de pilotage d’équipes en difficulté, des situations organisationnelles et financières dégradées.



J'ai défini les moyens (humains, matériels et financiers) et mis en oeuvre des projets rentables, mobilisateurs et fédérateurs.



Mes compétences :

Management opérationnel et hiérarchique

Results oriented

ANTICIPER ET GERER LE RISQUE

Vente

Animation

Rigueur

Pilotage

Communication

Stratégie