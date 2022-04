Gilles MIARD

Business Development Manager et Product Manager de la gamme Collaboration de CISCO :

- Définition et mise en œuvre d’une stratégie de développement de la gamme Collaboration

- Mise en place de partenariats stratégiques, suivi de la clientèle et prospection

- Management de l’équipe commerciale : prévision et suivi du CA (Invoiced et Backlog), PDM et des niveaux de marges

- Formations commerciales et techniques auprès de la force de ventes internes et des partenaires

- Lobbying fournisseur

- Réponses techniques aux appels d’offres, recommandations et configurations techniques, design avant-vente



Mes compétences :

Relation client

Prospection commerciale

Web

Gestion de projet

VoIP

LAN

Réseau

Communication

Marketing

Marketing opérationnel

Produit