Gilles MILETO

20 ANS D’EXPERIENCES



8 ans en pharmaceutique, 12 ans en biotechnologies



Principales réalisations :



• Création de 3 usines fabrication (Gestion de projets complet des plans a la mise en oeuvre & Financements).

• Conception des plans d’installation selon les BPF (GMP), HACCP, ISO 22000.

• Implantation ISO 9001:2008, ISO 22000, GMP, HACCP & FAMI-qs.

• Supervision des installations et des aménagements : Construction et aménagements des bâtiments, gestions des sous-traitants. (Contrôle des coûts, respect des délais, quantité, qualité…).

• Embauche, formation, supervision & responsabilisation du personnel.

• Mise en place du système de télécommunications interne et la sécurité.

• Implantation d’un système de maintenance préventive en concordance avec les normes qualité.

• Implantation de nouvelles techniques de fabrication, conception des postes de travail et ajustement des anciens poste au besoins.

• Divers projet d’améliorations de procédés et d’économies d’énergie.

• Gérer les ressources et les priorités.

• Effectuer la veille technologique dans tous les domaines d’activités reliée et connexes.

• Préparation des budgets, des prévisions et des comptes rendus de gestion.



Mes compétences :

Conception de projet

Gestion de projets

Management de la qualité

Ms office

Production industrielle

Iso 9001

Gestion de production

Fami-qs

Gestion des ressources humaines

Management opérationnel

IAA

Haccp