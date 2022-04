Je me defini comme un bâtisseur .

j'ai pratiqué :8 ans de menuiserie charpente 24 ans de maçonnerie et de taille de pierre.

je me suis formé: cap de menuisier cap de tailleur de pierre diplôme d'aide appareilleur diplôme de chef de chantier gros œuvre .

j'ai toujours l'envi d'evoluer dans ce domaine



Mes compétences :

Gros oeuvre

Bâti ancien

T.P.

Second oeuvre