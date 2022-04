Gilles MINJOYE

Gérant de la Société Advanced Informatique Service, nous oeuvrons dans les secteurs suivants:



-Matériel informatique, Serveurs, Postes, Tablettes

-Réseaux filaires et wifi

-Matériels de sauvegardes et sauvegardes externalisés

-Virtualisation de postes ou d'infrastructures

-Partenaire Ipconnect pour l'installation et la mise en place de solution téléphoniiques

-Consommables Compatibles de grande qualité



Notre philosophie de travai est de gestion de la clientèle et de nos partenaires nous engage à les accompagner dans le conseil et la mise en place de leur parc de A à Z.





Mes compétences :

Virtualisation Vmware

VOIP

Informatique bureautique

Sauvegarde et archivage

Maîtrise systèmes serveurs