Gilles MISRAHI

Ma personnalité, ma dynamique et mon énergie propres sont orientées business avec un esprit de découverte authentique.



Ma connaissance des projets Web marketing BtoB, des marques et de leurs campagnes, nourrissent mes recommandations.



Ma curiosité naturelle pour l'évolution des usages sert mes échanges quotidiens.



La data, les contenus, l'organisation de ma veille maident à cibler, contacter, converser, convaincre.



Mon expérience m'a également donné le goût de transmettre et de coacher.



Manager, j'ai eu jusqu'à 10 collaborateurs sous ma responsabilité et j'ai reporté pour des sociétés cotés.



Mes compétences :

Business development

Développement commercial

Outils / Méthodes / Usages

Funnel AARRR

Agilité, apprentissage continu

Transmission, coaching, conseil

Marketing opérationnel

Marketing digital

Marketing social

Evénementiel

Marketing online

Communication online

Direction commerciale

Conseil aux entreprises