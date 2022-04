Gilles MISTRANGELO

Acteur dans les domaines de la communication visuelle depuis 19 ans, je propose mes services en freelance depuis 8 ans.



C’est riche d’expériences, tant en agence de publicité qu’en webagency et chez divers acteurs du e-business (StartUp, SSII), que je pense avoir acquis une solide expérience des différents vecteurs de création et de diffusion d’image.



Je vous invite à voir un aperçu de mes réalisations surArray.



Je reste disponible pour étudier toutes propositions de collaboration, essentiellement en télétravail, mon planning me permettant peut d’intervention sur site.



Mes compétences :

Conseil

Communication

Graphisme

Infographie

Web

Pao

Print

Webdesign

Charte graphique