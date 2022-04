Gilles MOISSET / Auteur - Réalisateur

Diplômé de l’ENSAD, Gilles Moisset commence à la fin des années 80 par réaliser des films d’Art- vidéo et de danse contemporaine, avec le souci de toujours faire œuvre originale. Il a ainsi collaboré avec de nombreux chorégraphes, parmi lesquels Christian Bourigault, Elsa Wolliaston, Catherine Diverrès...

Il réalise par la suite des publicités, comme pour LU - Danone chez Euro RSCG, des habillages créatifs d’émissions ou de séries pour ARTE ou l’Unicef et de nombreux films corporate pour de grands groupes d’assurances ou des banques comme Natixis.



Passionné d’Art et de Sciences, il est l’auteur-réalisateur de documentaires scientifiques, notamment pour la Cité des Sciences de La Villette, et pour le Musée du Quai Branly où ses films sont intégrés à des expositions temporaires. Après un 52 minutes intitulé "l’Inde, à la découverte des Adivasis" pour France 5, il a réalisé le portrait de Nicole le Douarin, célèbre embryologiste, une coproduction CNRS / INSERM. Gilles Moisset est aussi l’auteur et le réalisateur de trois documentaires faisant partie de la collection « Mémoires » des éditions Montparnasse.



Il vient de réaliser un film de 1H17’ «1944 JUNE 6th, D-DAY / EABJM, 6 JUIN 2014», en associant un documentaire avec du direct (un orchestre de 23 musiciens et 120 choristes, tous de l’école) . Le Documentaire a été conçu sur la mémoire du débarquement dévoilant le rôle de la fondatrice de l’Ecole Jeannine Manuel (ancienne EABJM) pendant la guerre, avec des témoins directs comme Daniel Cordier, Rolande Trempé, Noreen Riols, Jean-Pierre Cabouat, Claude Feutry, et d’autres indirects avec Alexandre Adler, Alain Malraux, Gregory Salinger, et les élèves.

et un film de 2h03 sur l'histoire des "Cellules souches" racontées par Nicole Le Douarin qui est distribué avec le magazine Sciences et avenir de Mai 2015.