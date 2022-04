Gilles MOLENAT

Je suis Cadre depuis toujours dans la filière Bois



- Mes 15 premières années de carrière ont été consacrées à l'exploitation forestière tropicale.



- Un retour en France en 1999, ou après une formation à I.P.C Bois (1995) et E.S.C Marseille (1998). Je développe une carrière partagée entre le commerce et les achats, le négoce et l'importation de Bois du monde entier.



- Sur les trois dernières année, j'ai été responable Achat Bois énergie sur Centre Ouest pour SOVEN/COFELY.

- Aujourd'hui, je viens de prendre le poste de responsable région Sud et Centre Ouest, pour le compte de SOVEN et VALOBOIS.

.



Mes compétences :

Vente