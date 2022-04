Gilles MONIN

J'aime apprendre et connaître le pourquoi du comment, doté d'un esprit cartésien , le cheminement me mène à la compréhension.

N'ayant pas eû la chance de poursuivre mes études, j'ai toujours été obligé de prouver mes compétences par mon travail. La confiance qu'on m'accorde est rapidement récompensée par une efficacité et des retombées pour l'entreprise qui m'emploie.



Le travail, pour moi, n'est pas une occupation, mais un accomplissement de soi.



Tout ça peut paraître un peu vaniteux ! Mais c'est le reflet de ma vie.