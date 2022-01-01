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Gilles MONNIN

LYON

Election présidentielle 2022

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En résumé

ENTRE UN PEU PAR HASARD A AUCHAN IL Y A 21 ANS APRES UN PARCOURS EN ECOLE D'ARCHITECTURE, J'AI DECOUVERT L'ENVERS DU DECOR DE LA GRANDE DISTRIBUTION ET EN PARTICULIER DE CETTE ENSEIGNE FAMILIALE EN INTEGRANT LES SERVICES TECHNIQUES DANS UN METIER QUE JE N'IMAGINAIS MEME PAS EXISTER. LA COMPLEXITE, LA RIGUEUR, LA CONFRONTATION D'IDEES, LA NEGOCIATION, L'IMAGINATION DONT IL FAUT FAIRE PREUVE CHAQUE JOUR EN FAIT UN METIER RICHE, PLEIN DE SURPRISES OU MES CONVICTIONS SONT MES MEILLEURES ALLIEES.
AUJOURD'HUI SPECIALISTE DE LA CONCEPTION DE COMMERCES AVEC UNE ATTIRANCE TOUTE PARTICULIERE POUR LES METIERS DE BOUCHE, J' AI ACQUIS UNE BELLE MATURITE QUI ME PERMET DE M'OUVRIR A DE NOUVEAUX DEFITS DANS CE DOMAINE QUI M'EST CHER.

CENTRES D'INTERETS:
MA FAMILLE, MES AMIS, LE COMMERCE, LES METIERS DE BOUCHE, LES BONS REPAS, LE TENNIS, LA CONVIVIALITE, MA MAISON, LE BRICOLAGE, LE JARDINAGE, LES MAISONS ECOLOGIQUES ET ECONOMIQUES, L'AUTOMOBILE, LE CINEMA, LA MUSIQUE.

Mes compétences :
Autocad
Grande distribution
Energies renouvelables
Sécurité et accessiblité des ERP
Hygiène alimentaire
Développement durable
Projets commerciaux
Métiers de bouche

Entreprises

  • Auchan Retail Service - Responsable conception

    2018 - maintenant Spécialiste dans la conception d'hypermarché depuis plus de 15 ans, mon métier évolue aujourd'hui vers la conception de magasins multi-format du groupe Auchan.

  • AUCHAN - Chargé d'études en conception commerciale

    Villeneuve-d'Ascq 2000 - maintenant Spécialiste de la conception commerciale je travaille dans l'équipe technique régionale. Je fais le lien entre le commerce et les services techniques. J'adapte les concepts commerciaux de l'entreprise aux projets des sites, je mets en avant les critères de performance permettant aux commerçants les prises de décisions concernant leurs projets. Mes interlocuteurs privilégiés sont les directeurs des magasins, mon rôle est de leur apporter conseils et retours d'expérience afin de les guider au mieux dans leurs objectifs de satisfaction client.
    Je participe à l'élaboration de la vision moyen et long terme des sites "type schémas directeurs"
    Je réalise les débriefings des opérations achevées: "rendre compte c'est se rendre compte".
    J'échange également de façon transverse avec les autres membres de la conception commerciale pour partager nos expériences et nous améliorer chaque jour.

  • AUCHAN - Chef de rayon

    Villeneuve-d'Ascq 1999 - 2000 gestion au quotidien d'une équipe de 10 personnes, organise et anticipe les opérations commerciales, débriefe et rend compte des opérations au chef de secteur, gère un compte d'exploitation.

  • AUCHAN - Employé libre service

    Villeneuve-d'Ascq 1997 - 1999 s'occupe de la commande, du remplissage, du balisage, du nettoyage du rayon et rend compte au chef de rayon

Formations

Réseau