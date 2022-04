Gilles MONNIN

ENTRE UN PEU PAR HASARD A AUCHAN IL Y A 21 ANS APRES UN PARCOURS EN ECOLE D'ARCHITECTURE, J'AI DECOUVERT L'ENVERS DU DECOR DE LA GRANDE DISTRIBUTION ET EN PARTICULIER DE CETTE ENSEIGNE FAMILIALE EN INTEGRANT LES SERVICES TECHNIQUES DANS UN METIER QUE JE N'IMAGINAIS MEME PAS EXISTER. LA COMPLEXITE, LA RIGUEUR, LA CONFRONTATION D'IDEES, LA NEGOCIATION, L'IMAGINATION DONT IL FAUT FAIRE PREUVE CHAQUE JOUR EN FAIT UN METIER RICHE, PLEIN DE SURPRISES OU MES CONVICTIONS SONT MES MEILLEURES ALLIEES.

AUJOURD'HUI SPECIALISTE DE LA CONCEPTION DE COMMERCES AVEC UNE ATTIRANCE TOUTE PARTICULIERE POUR LES METIERS DE BOUCHE, J' AI ACQUIS UNE BELLE MATURITE QUI ME PERMET DE M'OUVRIR A DE NOUVEAUX DEFITS DANS CE DOMAINE QUI M'EST CHER.



CENTRES D'INTERETS:

MA FAMILLE, MES AMIS, LE COMMERCE, LES METIERS DE BOUCHE, LES BONS REPAS, LE TENNIS, LA CONVIVIALITE, MA MAISON, LE BRICOLAGE, LE JARDINAGE, LES MAISONS ECOLOGIQUES ET ECONOMIQUES, L'AUTOMOBILE, LE CINEMA, LA MUSIQUE.



Mes compétences :

Autocad

Grande distribution

Energies renouvelables

Sécurité et accessiblité des ERP

Hygiène alimentaire

Développement durable

Projets commerciaux

Métiers de bouche