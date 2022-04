Gilles MONNOT

Après une expérience d'un quinzaine d'années en tant que directeur logistique membre de comité de direction dans différentes entreprises leader sur leur marché dans différents secteurs d'activité (VPC, grande distribution, négoce et agro-alimantaire, j'ai créé mon entreprise en 1998, conseil et formation en logistique d'approvisionnement et de distribution.

De formation ICG promotion 93, spécialisé en logistique et supply chain je mets mes services à la disposition des PME - PMI souhaitant optimiser leurs flux logistiques amonts et avals.

J'ai créé d'autre part un organisme de formation qui aborde toutes les problèmatiques logistiques pour les PME PMI. Dans ce cadre je mets à la disposition des entreprises des formations clé en main.



Mes compétences :

Approvisionnement

FLUX LOGISTIQUES

Gestion des stocks

Logistique

WMS

Conseil

Accompagnement