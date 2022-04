Responsable des projets SNEF Design & build sur le pourtour méditerranéen, et dans le but d'un fort développement de l'activité SNEF TCE sur la région de Montpellier, je renforce mes contacts professionnels. Je suis à la recherche de nouveaux prospects, de nouvelles entreprises et artisans du batiment, de conducteurs de travaux, et de collaborateurs économistes maitrisants Autocad.