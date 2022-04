Gilles MONTBARBON

Architecte d’intérieur-Maître d'oeuvre, je réalise des PLANS, DEVIS, La Conception, la Création et la réalisation d’Aménagement de Locaux Commerciaux, Villas, Immeubles, Piscines, La Rénovation et La réhabilitation d'Appartements et Villas.

Depuis 1996, mon savoir faire de bureau d'études techniques du bâtiment et mon travail de qualité sont appréciés par les plus Grandes Enseignes Françaises et Européennes Comme, Etam, Yves Rocher, Subway, Optic 2000, et autres.

Depuis le 1 janvier 2013 j'ai ouvert une Agence ART & HOME agencement COTE D'AZUR , ce qui me permet de couvrir toute la région PACA, d'autres Agences sont en création et développement.

je me déplace dans toute la France et à l'étranger, Rapidité et précision font de ART & HOME agencement une entreprise sérieuse et compétitive dans le domaine de l'agencement de magasins



