Nadia SOUDA

Chargée d'affaire et conseillère dans l'immobilier résidentiel/commercial dans le centre de Paris pour y avoir exercer pendant près de 10 ans.



Mon secteur d'activité va du 1er au 4ème arrondissement de Paris.



Ma double expertise me permet de gérer la vente, la location d'appartements, maisons, et de locaux commerciaux, ainsi que la cession de commerces. De l'estimation à la conclusion définitive du contrat.



Les biens que je commercialise et le dossier qui me sont confiés concernés :



Appartements/Maisons (Vente et location)

Locaux commerciaux/Bureaux (Vente et location)

Boutique (Vente et location, cession de droit au bail, location avec ou sans droit d'entrée, et fonds de commerce, toutes activités commerciale)

Immeuble (vente et locations)



Je me suis entourée des meilleurs professionnels pour chaque service indispensable à la réalisation de tous projets.



J'aime faire évoluer mon réseau qu'il soit en B to B qu'en B to C afin de proposer un service efficace et d'enrichir mes clients avec des partenaires professionnels.



Je peux être contacter dans un cadre professionnel par toute personne qui le souhaite.



Je suis également disposée à conseiller toutes personnes ayant des questions liées à l'Immobilier (transaction/location/gestion).



