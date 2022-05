Philippe EDOUIN

Ayant suivi le Master 2 Aménagement Promotion Construction de l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières (ESPI Paris 15éme), je me suis spécialisé dans la promotion immobilière en développant des compétences d’aménageur, développeur immobilier.

Mon cursus et mes expériences professionnelles m’ont permis de bien définir mes ambitions de travailler dans le secteur de la promotion et du développement de projet immobilier, ainsi que du suivi des programmes immobiliers. Cette année de spécialisation m'a permis d’approfondir mes connaissances en termes d’outils et de méthodes propres à ce secteur.

Mes études supérieures m’ont donné l’occasion de travailler dans de nombreuses entreprises du secteur de l’immobilier et de la construction. Chez Foncia et chasseur-d-appartement.com, dans les services location et transaction. En assistant maître d’ouvrage, chez INIFINIM Paris, j’ai eu l’occasion de gérer un programme immobilier au stade des OPR, livraison logements et levée des réserves. Enfin chez Pierre 3000, je devais gérer les opérations immobilières sur les plans du marketing, de la commercialisation, du suivi des programmes ou encore de l’étude des possibilités techniques pour l’obtention des labels HPE, THPE, BBC puis RT 2012.

J'ai réalisé mon stage de fin d'étude chez Bouygues Immobilier au service conception, en particulier sur le projet du Fort d'Issy (éco-quartier : domotique, géothermie profonde, récupération pneumatique des déchets, BBC...) et je suis actuellement intégré à la société familiale de construction de maisons individuelles et à sa filiale promotion immobilière dans l'Eure en tant que chargé d'affaires.



