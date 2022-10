Jérôme LELIEVRE

MAISONING



En charge du développement de l'activité Bâtiment pour la Normandie.

Développement commercial et production

B to B Assurances via différents partenariats

B to B Travaux TCE avec bailleurs sociaux

B to C Développement commercial et Production.

Chiffrage - DS - Gestion de la production et de la marge escomptée.

CA Confidentiel.

Gestion globale de l'activité travaux de l'agence.



POSTES OCCUPES







 Gérant société de Maîtrise d'Oeuvre

LB2C 2004 à 10/2013

Gestion sinistres incendies et dégât des eaux. Assistance Expert Assurés, chiffrage EDP- Participation aux réunions de pointage et clôture -Gestion de dossier en direct avec des Experts Compagnie

MOE/OPC

Assistance aux entreprises

Métreur-Vérificateur

Etude et économie de la construction

Etude construction neuve et réno



Chantier de référence : La Ferme De Deauville 59 logements + Piscine (8M€)



 Directeur Travaux (Poste en doublon de la gérance de LB2C)

AZUR TECH. SERVICES 05/2010 à 02/2011(25 personnes / 20 m€ CA annuel)

Entreprise TCE / Gestion de chantiers :

Création 130 logements Caen pour Adagio.

Sous mes ordres 3 CDTX + 3 CDC + 40 compagnons en production propres (Lots GO + ICD + Peinture et sols)

Mise en place et suivis des S/T lots : Couverture/M ext/Plomberie/Elec





 Chef de Secteur Travaux et MO

ALPINE ENERGIE FRANCE 2000-2002(Groupe Austro Allemand)

Gestions de chantiers sur France nord, en Gros oeuvre et Second Oeuvre. Création des infrastructures pour réception des antennes et appareillages.

Modifications structurelles Pilonne, Château d’eau ETC.

Sous mes Ordres 5 CDTX / 5 CDC / 60 Compagnons sur Paris et un BE sur Lille (30 pers)





Chantier de référence : Pont de Brotonne, Création local dans le tablier et pose antennes + structure métallique sur pile de pont à 123 m de hauteur.



 Conducteur de Travaux Principal

GROUPE BOUYGUES

Sté ETDE 1999

Sté Bouygues Telecom 1997-1998(+ 6 MOIS INTERIM 1996)

Gestions de chantiers sur France nord, en TCE. Création des infrastructures pour réception des antennes et appareillages.

Modifications structurelles Pilonne, Château d’eau ETC.





 Conducteur de travaux G.O

Sté LEON GROSSE 1995/1996



Chantier Collège Delvincourt Dieppe

Sous mes ordres 2 CDC, 30 Compagnons.



 Coordinateur travaux TCE

Sté Autoliv France 1995

Dessinateur PROJETEUR STRUCTURE

Bureau d’études Sassine 1988-1994

Conducteur de travaux

Camps de Naquoura (sud Liban) 1990-1992

Forces intérimaires des Nations Unies









CONDUITE DE PROJET

 Assurer la responsabilité d’un projet

 Respecter les engagements pris

en terme de qualité, délai et coût

 Assurer la coordination avec le client

 Assurer le suivi budgétaire

 Gérer les dysfonctionnements

 Etablir un bilan de projet :

Technique, humain, financier GESTION ET ORGANISATION

 Prévoir à court et moyen terme

 Fixer des objectifs clairs et mesurables

 Structurer vers les objectifs définis

 Etablir des programmes et des budgets

 Evaluer les résultats, mesurer les écarts et effectuer les opérations correctives

 Participer à l’amélioration des conditions de travail, sécurité et qualité

ANIMATION D’EQUIPE/MANAGEMENT

encadrement de 120 personnes

 Recruter les salariés :

ouvriers, techniciens

 Former et faire progresser le personnel

sous sa responsabilité

 S’assurer de la bonne circulation de l’informationµascendante et descendante

 Mobiliser, impliquer et dynamiser son équipe

 Déléguer, coordonner et contrôler les tâches

 Animer des réunions à N-1 POLITIQUE COMMERCIALE

 Développer un portefeuille clientèle

 Répondre aux appels d’offres

 Assurer les contacts avec les clients

 Etablir les conditions générales de vente

 Décider des tarifs de vente, des taux de remise

 Suivre les litiges clients



Mes compétences :

Gestion de projet

Direction travaux TCE

FEE bat M1 / M2

Comptabilité analytique

Amiante s/s 4 encadrant

Conduite de projet

Coordination de travaux

Développement commercial

Responsable centre de profits