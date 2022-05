Stephane WIGLUSZ

En tant que Directeur d'entreprise et responsable commercial et technique dans le domaine du Génie Climatique depuis de nombreuses années, je souhaite apporter mes connaissances techniques, mon expérience professionnelle, et répondre aux demandes d'une Clientèle exigeante pour des projets complexes de génie climatique que ce soit pour des projets dans le tertiaire, ou des projets industriels.



Etant pilote international de motonautisme au sein du Team MAGAUR, Je m'adresse également à des sociétés qui veulent véhiculer leurs images ou logos au sein d'une compétition renommée comptant pour le championnat du monde de motonautisme Inshore, les 24H de Rouen. L'épreuve 2016 se déroulera le week-end du 30 Avril et 01 Mai, et regroupera plus de 400 000 spectateurs. Elle est relatée dans plusieurs journaux ou émissions télévisés.



Je suis à l'écoute pour en discuter et présenter les possibilités offertes par le Team en terme de communication, et ainsi définir notre Partenariat 2016. (déductible des Impôts à hauteur de 60%).



Mes compétences :

Climatisation

Génie climatique

Russe

Sponsoring

Pompe à Chaleur

Vente