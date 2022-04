Gilles MONTRICHARD

En quelques mots ;



LES RELATIONS PUBLIQUES/PRESSE sont son territoire, son expertise. La rencontre de personnalités emblématiques d'univers aussi différents que ceux de la presse, du monde du spectacle, de la politique et des affaires sont le ferment de son activité. Depuis plus de 20 ans, sa créativité est orientée vers la médiatisation et la valorisation des diversités économiques et culturelles d'entreprises ou de décideurs qui lui ont confié leur communication.



LE MÉTISSAGE, de ses expériences dans divers champs d'activités tels que le tourisme, le cinéma, l’Art de vivre - l’univers maison/décoration -, l'industrie, les hautes technologies, la politique, les services, etc.-, est à la source de collaborations au long cours avec des entreprises ou des organisations

nationales et internationales telles que :



Via Marco de Comunicación, [MdC] France : UKRAINE TODAY (Chaîne TV d'info en continu)-, LYNX (Broker on line)-, Groupe BAUMVISION (Lunetterie de Luxe)-, AMDI (Agence Marocaine de Développement de l'Investissement)-, JustFab.fr, Refund.me, AshleyMadison.com ] ...



Via MONTRICHARD & Co : Ambassade d'Azerbaïdjan, Groupe REITZEL (Le Jardin d'Orante, Reitzel)-,Groupe Financière Turenne Lafayette (PAUL PREDAULT, GARBIT, WILLIAM SAURIN, MADRANGE...)-, HAIER Europe France, LE RÉSERVOIR (Cabaret), JULIA DANINOS,2ndoriginal.com (Ideas & Patents Ltd),Repossi Joailliers, Lampe Berger, Point à La Ligne, Jean-Louis DEFORGES, SIA, Burov, Chambly Orfèvrerie, Daewoo Electronics, le Groupe Reed (Salon de la Franchise, Salon de la Mode Enfantine et de la puériculture) - General Electric, Datapoint, le Groupe Promodès (Huit à 8), le Médiateur de la République, l'Association des Maires des Grandes Villes de France (Multimédiaville)-, les Festivals d'Avoriaz et de Deauville, Festival de l’humour de Chamrousse, Air Malta, la Principauté de Monaco (Trophée Offshore), la Journée Mondiale de Lutte contre la Lèpre (Fondation Raoul Follereau), la Confrérie des Maîtres-Pipiers de Saint-Claude...



SON SAVOIR-FAIRE dans la conception et la mise en œuvre de stratégies de communication, d'événements sont à l'origine de la reconnaissance de la passion qui l’anime. Homme-orchestre, Gilles Montrichard sait constituer et manager des équipes cohérentes auxquelles il transmet son expertise.



SI PAROLE & ÉCRIT sont pour lui des nécessités professionnelles, elles sont avant tout le reflet d'une nature généreuse et ouverte. La convivialité est donc au cœur de sa vie ; aller vers les autres n'est jamais un effort. Les clubs et associations auxquels il adhère ainsi que son goût pour les voyages en sont l'illustration.



Contacts: MONTRICHARD & Co

Directeur Conseil Marco de Comunicación France

Tel: 33 (0) 145 015 1 20

Sur MARCO DE COMUNICACION FRANCE

Marco de Comunicación is one of the leading independent PR agencies in Spain, With a team of over 40 consultants, Marco de Comunicación has wholly owned offices in Madrid, Barcelona and Miami. Marco de Comunicación specializes in communication support for companies and brands in the technology, industrial, healthcare and consumer sectors. Our services range from media relations to events to production of newsletters, corporate videos and websites to media coaching and management of speaking opportunities.



Marco de Comunicación is widely recognized as the PR Agencym , in the Spanish marketplace to create news with impactfull media coverage hitting prime time TV and radio programmes and newsshows and frontpages in the mayor newspapers as well as feature pages in magazines.

Creamos noticia - Creamos marca / We create news - We create brands

Paris - Madrid - Barcelona - Miami - Casablanca and Affiliate Offices in over 50 countries across Europe, Latin America, Africa and Asia ...

More : http://www.marcodecomunicacion.com/eng/



