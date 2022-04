Gilles MOREAU

Hier, chargé de mission culturelle au Ceméa de Basse-Normandie, puis chargé de mission nationale Lecture, Ecriture, Lecture Publique pour le réseau national des Ceméa (mouvement d’éducation – éducation nouvelle – éducation populaire), n’a pas cessé, depuis la coordination de l’option jeunesse du CAFB pour le centre de préparation de Caen (années 80), à inscrire au cœur de ses préoccupations professionnelles les enjeux de la lecture publique et celui de l’ouverture des bibliothèques sur leur environnement,.



Il y contribua en participant activement, d’une part, au développement de politique concertée « lecture - écriture – lecture publique » associant les acteurs de la vie éducative, sociale et culturelle (élus, enseignants, bibliothécaires, animateurs, éducateurs, bénévoles...) dans le cadre de nombreux Contrat Ville Lecture, puis de Contrat Territoire Lecture, et d’autre part, à l’élaboration et à la conduite de formations longues qualifiantes préparant à l’exercice des fonctions d’animateur/médiateur du livre.



Aujourd’hui, consultant-formateur auprès du CNFPT, des Collectivités locales et des réseaux départementaux de lecture publique, il accompagne les établissements de lecture publique dans les transformations qui interrogent tant leur rôle, leur fonctionnement que leur mode d’intervention sur leur territoire. Accueil, publics, médiation sont les générateurs principaux de développement de ses activités.