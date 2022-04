Gilles MOREAU

2012 - Support application métier Aquarelle (vente terrain)

- création/gestion de compte/administration

- Support aux utilisateurs

- Support téléphonie et 3G

- Utilisation vérification informations SAP

- Gestion de flotte téléphonie mobile



2002 / 2011 Hotliner Informatique échelon 3 - Société FUJITSU – Asnières (92)

- Réception d’appels et conseils clients

- Suivi d’appels et relance clients.

- Maintenance à distance : dépannages hardware et software sur PC et serveurs

2000 / 2002 Coordinateur / Support avancé micro réseau

- Gestion d’une équipe de 6 techniciens

- Organisation et déplogiement matériel et logiciel sur sites

et des opérations de maintenance

- Support et aide aux techniciens en cas de problématiques spécifiques.

- Suivi d’intervention

En délégation sur les comptes : CAT, SNCF, CDR, Mutuelles du Mans, CGG (compagnie général de géophysique), Gateway, Elf, Total, Novartis

1997 / 2002 Administration réseau 2000 et NT Assistance 1eme et 2eme niveau dans les domaines suivants :

- Configuration et installation de produits Microsoft OS toutes versions

- Microsoft Office toutes versions

- Intranet, Internet

- Configuration des paramètres réseau LAN, WAN. ADSL, WIFI. Maintenance hardware sur matériels suivants :

- Fujitsu (stations et portables)

- Zénith, Dell, Toshiba (stations et portables), IBM

- Imprimantes laser et jet d’encre (HP, Epson)

- Installations et configurations de divers matériels (upgrade, mémoires, CD)



Mes compétences :

Sésame\Aquarelle

Téléphonie Mobile d'Entreprises

Informatique

Technicien de maintenance