Gilles MOREAU

Retraité de l'agriculture, le suis passionné par la climatologie.

J'ai ainsi créer un site internet sur l'évolution climatique du Sud-Vendée depuis 1947, basé (après accord) sur les données Météo France de Sainte Gemme la plaine. Visible à l'adresse:

http://www.sudvendeclimat.e-monsite.com , sous la forme de graphiques et mis à jour tous les mois, avec aussi les questions et réponses de la page, des dictons d'autrefois sur la météo, des devinettes courtes et drôles pour tous.



Mes compétences :

Climatologie

agriculture