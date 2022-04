Gilles MOREAU

Mes domaines d'interventions:

. Conduite des études techniques et financières des offres,

. Conception des bâtiments au stade de la programmation,

. Réalisation des chiffrages des projets (préconisations techniques et financières),

. Etablissement des cahiers des charges et conduite des appels d'offres, analyse technique et négociation.



Mon savoir faire :

. Conception et programmation de projet

. Gestion de la relation clients,

. Coordination des bureaux d’études,

. Gestion des coûts et délais des projets,

. Gestion administrative et réglementaire,

. Négociation de marchés de travaux,en direct et sous-traitance,

. Veille technique et réglementaire.



Mes Secteurs d'Activités :

. Bâtiments logistiques,

. Bâtiments tertiaires,

. Locaux industriels,

. Bâtiments logistiques froids,

. Chambres froides négatives,

. Locaux commerciaux,

. Bâtiments de stockage,

. Bâtiments d'activité.

. Salles blanches,

. Complexe cinématographique,

. Immeubles collectifs,

. E.R.P., Etablissement recevant du public,

. Résidences Hotellières,

. Châlet de luxe en milieu de montagne,

. Réhabilitation avec changement de destination de surface,

. Equipements sportifs,



Mes compétences :

Direction générale

Développement commercial

Bâtiment

Gestion de projet

Gestion

Marketing

Ressources humaines

Management

Vente

ossature bois

Architecture