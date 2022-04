Laurence EHRLICH

Architecte DPLG avec une spécialisation en HQE, mon parcours fut jalonné d'expériences diverses en tant que salariée : de l'agence d'architecture au bureau d'études techniques en passant par l'architecture intérieure. en conception et réalisation de projets neufs ou de réhabilitation dans des domaines aussi variés que l'habitat individuel et collectif, le médico-social, les équipements scolaires ou sportifs, les espaces de vente tels que boutiques et corners de grands magasins, ou l'hôtellerie / restauration.



Aujourd'hui, forte de cette expérience, je souhaite développer mon activité d'architecte en tant qu'indépendante pour me focaliser sur toutes les phases d'un projet, des études d'esquisse au projet détaillé en passant par le rédactionnel.



Architecte soucieuse du détail et consciente des enjeux économiques et sociologiques, ma volonté est d'apporter une réponse « écologiquement durable » et pérenne à un maitre d’ouvrage dans le cadre de son budget.



FREE LANCE, participant à diverses missions en agences d'architecture, je vous propose :



- Architecte en conception / Réalisation : Projets neuf ou réhabilitation

- Architecture Intérieure / Second Œuvre : appartements, villas, boutiques, bureaux...

- Conseil en Aménagement / Design / Décoration : choix des matériaux, couleurs, mobilier

- Faisabilités, Programmation

- Maîtrise d'Œuvre : mise en conformité des études à l'exécution

- Consultant en bâtiment.



Tous les intervenants à l'acte de construire deviennent mes partenaires : bureaux d'études techniques, bureaux de contrôle, SPS sans oublier les entreprises.



J'accepte également des missions de "pompiers" pour aider les architectes :

plans sur AUTOCAD 2015 en 2D et 3D, sur REVIT 2013, simulation 3D sur SKETCH'UP, élaboration et dépôt des dossiers de : AT, DT, PC et PD, insertion paysagère dans le site avec images sur PHOTOSHOP, rédaction des pièces écrites et élaboration des dossiers DCE, analyse des devis, prescriptions, suivi des travaux.



Que l'architecte qui n'ait jamais été "charette" me jette la 1ère pierre... !



Mes compétences :

Architecte DPLG

Conception / Réalisation

Design - Décoration

HQE - Bâtiment Passif

Architecture intérieure

Infographie : AUTOCAD REVIT SKETCH'UP PHOTOSHO 3DS

Formation Développement Durable

Bâtiment