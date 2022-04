François VALLAT

Fort d'une expérience de 28 ans dans des grands groupes et surtout dans des PME au service de la grande distribution et le BTB, j'ai consolidé mon parcours professionnel par l'entreprenariat. La création d'entreprise et la gestion d'une PME m'ont fortement enrichi. Pour des raisons économiques j'ai été dans l'obligation d'arrêter mon activité. Cette expérience m'a apporté et conforté sur trois points : " Rigueur de gestion, mental ténacité à toutes épreuves, remise en question permanente. "J’envisage de poursuivre ma carrière professionnelle dans une entreprise évoluant dans le domaine de la distribution ou BTB .Les postes que je recherche sont directeur des ventes, directeur commercial.

Mes dernières années d'expérience m'ont permis de mettre à profit mes qualités d'adaptation, mon esprit d'analyse et mon implication en toute circonstance. De plus les secteurs fortement concurrentiels dans lesquels j'ai forgé mon expérience de la négociation ne font que renforcer ma volonté de continuer à évoluer dans ce métier.

j'ai donc décidé de m'investir, sur un nouveau marché, sur une fonction commerciale, en pratiquant un métier que je maîtrise, le management par objectif appuyé d'un bon sens commercial, dans un contexte, une ambiance, ou les rapports humains ne sont pas que de vains mots et se construisent.



Mes compétences :

Gestion de projet

Reporting

Définition des objectifs et des cibles

Suivi budgétaire

Négociation commerciale

Prospection

Recrutement de commerciaux

Management d'équipe

Plan d'Actions Commerciales

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint