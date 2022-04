Gilles MORIEUX

Mon positionnement actuel :

Architecte Infrastructure et Sécurité

En mission comme Architecte chez Française de Jeux depuis 2 ans dans le cadre du Projet RING Refonte Identité Numérique Groupe

Importants Travaux d'urbanisme autour des technologies Cloud Azure AD / Office 365 / Okta

J'interviens également comme expert Identité et Contrôle d'Accès autour de programme Mobilité chez ITCE (groupe BPCE)

Depuis 10 ans essentiellement sur des grands comptes

Airbus Helicopters, Schneider Electric, CMA CGM, Eurocopter, BPCE, Caisse d’Epargne, Gemalto, Airbus Industries, EADS, ATR, CNES, Astrium, STERIA, EDF, ELF, CG13, Spot Images, …..



Mes Compétences :

Monétique et Bancaire

Virtualisation Serveur et End User

Interopérabilité et Fédération d’Identité

Référentiels d’Identités et d’habilitation

Portails d’Entreprise

Infrastructure Centralisées et Distribuées

Système et Réseaux

Messagerie d’entreprise

Architecture Poste de travail

Architecture Web Intranet et Extranet



Mon profil de Consultant Senior Sécurité :

Gestion des Identités et des Accès IAM

Audit et Politiques Techniques de Sécurité

Authentification forte et PKI

Sécurité Périmétrique



Mes diverses expériences opérationnelles en entreprise dans l'informatique :

Architecte Fonctionnel et Technique

Responsable Technique

Ingénieur Technico Commercial

Responsable d’exploitation

Directeur de projet

Administrateur Système et Réseau