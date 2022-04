Gilles MORITS

La stratégie de l'offre composants évolue chez Decathlon.

C'est à ce titre que ma mission donne avec puissance, le SENS ainsi que l' EMOTION à notre OFFRE de composants et de traitements, tout en sublimant une technique répondant à un besoin d'usage et besoin esthétique.



3 axes de travail:

- Elaboration de la stratégie design associée à la création de l'offre composants.

- Faciliter, challenger et sublimer nos projets d'innovation & l'animation de la créativité.

- Création d'outils accélérant la prise de décision et la création de gamme.



Mes compétences :

Créatif

Industrial Design

Innovation Developpement

Design Sensoriel

Fashion

Management de la Créativité

Design stratégique

Direction artistique