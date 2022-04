Gilles MOSCA

Parle 5 langues

Disponible, diplômé en Commerce et Gestion, Droit des Affaires, HEC School of Management



Expertise :

Energie, Gestion de Business unit, gestion budgétaire

Développement à l'international intégrant la négociation à haut niveau (industries et gouvernements, institutions)

Stratégie commerciale et Marketing avec leur mise en application

Management de personnes, d'équipes, avec renfort de cohésion pour de meilleurs résultats.

Gestion de projets complexes

Négociation contractuelle et Excellente gestion de crise dans les relations commerciales

Mise en place de réseaux de distribution et management de partenaires extérieurs

Lobbying

Retournement d'entreprise



Mes compétences :

Business Unit Management

Business development

Négociation contrats

Management d'équipe

Droit des affaires

Lobbying et représentation d'intérêts

Corporate strategy

Optimisation énergétique des procédés industr

Energie

Lobbying

Négociation