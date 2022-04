Gilles MOUNAIX

Connaissance des différents aspects artistiques, administratifs et techniques de la production de spectacles vivants (animations musicales, bals, cabarets, concerts, représentations théâtrales ou d'opéras), en général programmés par le secteur public (collectivités territoriales, scènes nationales, opéras, etc) ou par les organisateurs d'évènements privés (associations, festivals, entreprises).



Une expérience également acquise dans l'organisation de tournées de spectacles (diffusion).



Maîtrise du cahier des charges dans le cadre d’un budget alloué, commandes aux prestataires, régie générale, adaptation à la législation en matière de spectacles.



Formation à la sécurité du public et des intervenants lors de la mise en place des dispositifs techniques (scène, son, lumière, gradins, parquets, barrières, etc), notamment lors des évènements en extérieur, dans le cadre juridique en vigueur.



Programmation artistique.



