Carrière :



- Administrateur de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur depuis 2009 ;



- Conseiller d'administration depuis 2002 ;



- Attaché Principal d'administration en 1996.



Formation :



- juridique et de gestion acquise auprès de l'IAE de Poitiers et auprès de l'Institut des Etudes Judiciaires de l'Université de Grenoble.



- au management et à la GRH auprès de l'Ecole Supérieure de l'Education Nationale.



Mes compétences :

Enseignant formateur