François SANCHEZ

Depuis 1988, je développe des produits de formation pour l'industrie, le bâtiment, le tourisme, le développement durable, la sécurité et la prévention en France (Limousin) mais aussi à l'étranger (Vietnam, Congo, Sénégal, Mauritanie, São Tomé e Príncipe) et dans le cadre de réseaux européens (Projets Leonardo et Grundtwig)



Aujourd'hui, je suis spécialisé dans la mise en place de dispositifs de formation professionnelle à l'international, notre expertise reste en appui aux organismes de coopération et d'action culturelle. (en langue française, anglaise, espagnole et portugaise)



Pour rendre lisible son offre de services, le rectorat de Limoges a créé en septembre 2019, un pôle International au sein de son CAFOC. J'en assure le pilotage.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Tourisme

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique