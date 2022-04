Gilles MUFFAT

Durant mon parcours professionnel, mon souhait a toujours été de développer une vision globale de la fonction du contrôleur de gestion au sein de l'entreprise.



C’est ainsi que j’ai associé, à mon expérience de dix ans de contrôle de gestion, une expertise de conseil dans la mise en œuvre d’outils en lien avec mon métier initial soit au niveau de progiciels intégrés tel que SAP, soit en lien avec des outils décisionnels d’analyse de la performance d’une entreprise.



J'ai acquis la conviction que la mise en œuvre d'outils d’analyse de la performance ne peut réussir que si ces outils sont intégrés dans une réflexion plus globale qui intègre les enjeux opérationnels de l’entreprise, ces choix d’organisation, l’effort d’adaptation de ces compétences internes et ce, dans le cadre d’une démarche de projet structurée et maîtrisée.



C'est dans cette optique que, chaque jour, j'accompagne mes clients pour leur permettre de répondre à leurs aspirations de performance au quotidien.





Mes compétences :

Expertise IBM Cognos Entreprise planning

Expertise Controlling SAP

Expertise IBM Cognos TM1

Expertise Contrôle de Gestion

Gestion projet

Finance