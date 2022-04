Gilles MUHLACH-CHEN

Je crois en une vision positive du développement des territoires et j’ai envie de faire partager ma passion des projets humains, liés au social, au tourisme et surtout à la culture.

Je pense qu’il existe une force potentielle dans chaque idée, et qu’il faut faire fructifier les expériences humaines. Nous pouvons ainsi imaginer et construire des territoires vivants, où le patrimoine est accessible à tous, qui assurent la transition environnementale et qui sont les initiateurs concrets de l’égalité des chances.



J’interviens en structure légère, au plus près du commanditaire. Mes expériences professionnelles ont structuré une approche concrète des collectivités locales et une connaissance fine des institutions, ont forgé une réactivité et une adaptabilité créative,

et s’appuient sur des qualités relationnelles et rédactionnelles.



Mes compétences :

Adaptabilité

Rigueur

Aisance relationelle

Autonomie

Communication

Synthèse rédactionnelle

Conception Innovante