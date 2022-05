Philippe FRANCOIS

Dans le cadre du développement de nos activités, nous sommes à la recherche de consultants sur les thématiques suivantes : Gestion Hôtelière et Développement Durable. Nous recherchons également un chef exploitant non-salarié pour la création d'un restaurant-hôtel dans un magnifique château du Périgord.

Hôtelier-restaurateur de formation et de première vie, je suis ensuite entré dans le conseil en 1980 à la CCI de Bordeaux - Création de l'Ecole de Savignac et direction pendant 7 ans, j'ai ensuite créé François-Tourisme-Consultants en 1994 - Groupe d'environ 15 consultants nous intervenons dans le conseil et la formation pour l'hôtellerie et le tourisme. En France et dans le monde. Souvent reconnus comme les leaders dans les questions d’environnement et de développement durable dans le tourisme. Quelques centaines de références, 18 publications, une vingtaine d'écoles hôtelières créées, la création d'ECORISMO et de BIORISMO, la présidence de l'Organisation mondiale pour la formation hôtelière et touristique (AMFORHT), la vice-présidence de l'office de tourisme de Périgueux, etc .... Nos valeurs : les solutions "développement durable"​ : en économie responsable, en valorisation de l'environnement et de la culture locale, en préservant la biodiversité, et en confort et ergonomie des employés, assurent une meilleure rentabilité à plus long terme des entreprises. L'Homme doit être repositionné au centre du dispositif touristique !



