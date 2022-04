Gilles MURE-RAVAUD

15 ans dans l'industrie papetière au sein du groupe International-Paper dans des fonctions techniques et commerciales.

5 ans dans l'emballage Packaging comme Directeur Commercial chez IP SNCO

8 ans dans l'imprimerie de livres chez CPI comme Directeur Commercial.

Créateur et gérant de GMR Conseil dans le secteur du conseil, formation et négoce dans le domaine du livre.

DG de la Scop Nouvelle Imprimerie Laballery de septembre 2012 à avril 2014.

DGA de CPI France en charge du Commercial et du Développement depuis mai 2014.