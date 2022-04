Guillaume DEVER

J'ai débuté mes études par une formation prépresse (BEP + Bac Pro), et continué par un BTS productique graphique (Impression). Cette polyvalence m’a permis de connaître les contraintes des différentes étapes de la chaine graphique (Devis - prépresse – Fabrication - Finition). Après 8 années passées en imprimerie, je complète mes compétences via la sérigraphie.



Actuellement deviseur et fabricant. J’élabore les devis et j’ouvre les dossiers de fabrication. Je suis en charge du paramétrage de notre logiciel de GPAO Graphisoft de Rhapso. J'ai remis en adéquation le parc machine du logiciel et le parc réel en vue d'installer la GPAO en atelier.



Mes compétences :

Imprimerie

Production

Reliure

Sérigraphie

Devis

GPAO