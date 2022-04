Gilles NAKACHE

Par choix et par goût pour les structures à taille humaine, j'ai consacré la moitié de ma carrière professionnelle au monde des PME. Mes 15 ans de direction financière au sein de 3 entreprises moyennes, autonomes bien que filiales du groupe Air France-KLM, m'ont permis d'acquérir une expérience riche. J'ai notamment eu l'occasion de mener de nombreux projets de réorganisation, de réorientation stratégique, et de création/achat d'entreprises.



Et c'est fort de ces acquis, que je mets aujourd'hui à disposition de PME, TPE et "start up" mes compétences larges tant en matière de gestion économique ou administrative de l'entreprise, que de conseil en pilotage stratégique.



Avec un mode de collaboration souple et adaptable en fonction du besoin, de 1 à 3 jours par semaine, je propose d'assister le dirigeant pour conduire des projets ou des missions ponctuelles, ou pour l'épauler sur des préoccupations lourdes ou consommatrices de temps.



Mes compétences :

Prévention des risques

Leadership

Management

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Négociation contrats

Achats

Gestion de projet

Administration d'entreprises

Contrôle de gestion

Services généraux

Contrôle interne

Gouvernance d'entreprise

Planification stratégique