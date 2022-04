Gilles NACACHE

20 ans d'expérience en gestion de centres de profit au sein de grandes banques d'affaires et commerciales en France et à l'international auprès d'une clientèle mixte ( particuliers / entreprises)

Maîtrise des techniques de négociations et d'animation commerciale. Très bonne aptitude à l'encadrement d'équipes.



Au cours de mon parcours professionnel j'ai pu:



. Créer et développer la succursale Deutshe Bank à Toulouse, devenue 1ère agence du réseau de province.

. Diriger une agence du groupe CCF et assurer la gestion d'un portefeuille de 400 clients particuliers et PME, soit 100M€ de capitaux.

. Manager et animer des équipes commerciales et administratives de 4 à 15 personnes.



En 2006 je décide de m'engager dans l'exercice libéral et je crée une structure indépendante





Mes compétences :

Analyse financière

Cession et acquisition d'entreprise

Management

Gestion de patrimoine

Stratégie commerciale