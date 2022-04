Gilles NICOLAS

25 ans d'expérience dans la direction et le management de services et de centres de profits, pour des structures variées.

j'évolue dans différentes activités industrielles, secteurs de la transformation papier carton, de la bureautique ou de la métallurgie aéronautique.



J’ai une forte culture technique, industrielle. Je suis pragmatique, curieux, authentique et loyal.



Homme de terrain et autodidacte, j'ai progressé dans la majeure partie des fonctions à responsabilités de l'entreprise ou j'ai développé et enrichi les compétences suivantes :



- Supervision des équipes d'encadrement (mise en place du Codir, management par objectifs).

- Stratégies industrielles et commerciales globales, développement et mutualisation.

- Développement de la culture sécurité, qualité, service.

- Management du changement, gestion de projets, de plans d’actions et d’améliorations.

- Clientèle (suivi technique et commercial).

- Ressources Humaines.

- Gestion des finances (P&L, ...).



Animateur, fédérateur, manager, j’ai su mener au succès des organisations complexes avec des objectifs toujours plus importants :



- Suivre et atteindre des objectifs industriels sur les fonctions opérationnelles.

- Réorganiser et optimiser des productions en manque de résultats dans différents secteurs d’activités.

- Redresser économiquement, industriellement et commercialement une filiale de groupe.





Aujourd'hui, je mets mon expérience et ma volonté à votre disposition .

Pour me joindre : gilles.nico@free.fr

Au plaisir de vous rencontrer...



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Stratégie d'entreprise

Technique

Management

Développement commercial

Leadership

Direction de production