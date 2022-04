Gilles NOBLE

IN'COM - EDITEUR DU PROGICIEL INDUSTRIEL SOLUTION INDUSTRIE



Avec l’ensemble des collaborateurs et intervenants In’Com, nous avons pour vocation principale d’accompagner nos clients dans la performance de leur système d’informations, dans l’optimisation de leurs processus de gestion et dans l’excellence industrielle pour maximiser la profitabilité de leur entreprise.



Nous sommes avant tout des gestionnaires au service des entreprises. Nos 20 ans d’expertise dans le secteur industriel et dans l’accompagnement de sociétés nous permettent aujourd’hui d'offrir le meilleur de la gestion d’entreprise au travers de notre suite progicielle Solution Industrie.



Solution Industrie, notre progiciel phare, qui se décline dans une version Expert et une version Pro est aussi bien adapté au secteur industriel (Aéronautique, automobile, mécanique, agroalimentaire etc.) qu’au secteur de l’entreprise (BTP, gestion d’affaire, suivi de chantier) avec une particularité qui nous distingue sur le marché : il n’existe qu’une seule version de notre application déployée chez l’intégralité de nos clients, ce qui lui confère non seulement une parfaite maintenabilité mais surtout une capitalisation des développements réalisés qui ne cessent de s’enrichir depuis maintenant plus de 20 ans.



Aussi, aujourd’hui, nous pouvons nous targuer d’éditer le progiciel ERP ayant la plus grande couverture fonctionnelle du marché, étant le premier et le seul certifié ISO 9001 en terme de conception, et proposant l’unique outil de planification parfaitement exploitable par une société industrielle.