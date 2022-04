Gilles NOGRÉ

Steam’O a été créée en 2008 par des professionnels du Facility Management et de l’Exploitation Technique, avec la volonté d’offrir aux clients un service de qualité et un pilotage des prestations de services et des équipements techniques.



Notre offre opérationnelle se base sur deux cœurs de métier :



1 / Le Pilotage du Facility Management, réalisé par nos cadres spécialisés en gestion immobilière (reporting, coordination des services, gestion budgétaire, mise en place de la stratégie immobilière et environnementale, relation propriétaire/investisseur).



2 / La Maintenance Technique, composée de nos experts techniques et de nos techniciens compétents et formés (maintenance préventive, corrective, suivi des contrôles réglementaires, gestion technique et planification, reporting d’activité, expertise technique).



Fort d'une croissance solide, et de la poursuite de nos valeurs métiers, nous avons souhaité marquer 2014 par deux avancées majeures dans le développement de Steam'O :



- un positionnement fort dans la gestion des Energies avec la création de 3 offres produits : Pream'O, Acteav'O & Steam'ergie. Chaque offre s'adapte à l’avancement de votre réflexion en matière de développement durable, vos premiers pas d'optimisation avec Pream'O ou la mise en place d'un projet complet (HQE, CEE...) avec Steam'ergie



- la création de l'Agence Terti'O, filiale de l'Entreprise Steam'O, pour la réalisation des travaux de rénovation de vos installations (climatisation, chauffage, courant fort, courant faible...).

gilles.nogre@steamo.fr

+33 (0)6 82 56 41 99



Mes compétences :

Vente

en Management

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard